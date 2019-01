Päivän lehti 12.1.2019

Beat Of Love lyö tahtia Teivossa

Beat Of Love oli Vermossa kunniakas kakkonen. Pitkä kierrätys takamatkalta keulaan maksoi voiton. Nyt kovakuntoisella tammalla on hyvät saumat palata kultakantaan. Shadow Of Brisbane kiri Jokimaalla hänniltä komeasti ykköseksi. Samanlaisena ruuna nousee taas lähelle voittoa.