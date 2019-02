Päivän lehti 12.2.2019

Vanhuspalvelulakiin myös määräykset työntekijöiden koulutustasosta

Professori Sirkka-Liisa Kivelä esitti tärkeitä vanhusten laitoshoidon parannusehdotuksia (HS 8.2.). Eduskunnassa on väännetty kättä 0,7 hoitajan mitoituksesta. Hoitajien määrä on tärkeä, mutta se ei riitä. Hoitokodeissa kahdeksalla kymmenestä asukkaasta on muistisairaus.