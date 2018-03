Päivän lehti 12.3.2018

Lapsista seksuaalisesti kiinnostuneille on tarjolla apua myös verkossa

Helsingin Sanomat (6.3.) kirjoitti, että Suomessa on paljon ihmisiä, joilla on riski syyllistyä lapsen sek­suaaliseen kaltoinkohteluun, mutta he eivät saa apua. Avun saaminen ajoissa olisi yksi merkittävimmistä keinoista ehkäistä ennalta lapseen kohdistuvia seksuaalirikoksia.