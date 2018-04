Päivän lehti 12.4.2018

Vastaiskut eivät lievitä Syyrian siviilien kärsimystä

Iltalehti arvioi, että Syyrian sota on muuttunut entistäkin sekavammaksi ja traagisemmaksi. ”Syyrian kiistassa on kymmeniä, jollei satoja osapuolia. – – Kokonaisuus on siis mahdoton hallittavaksi.” ”Väitteet kaasuhyökkäyksestä olisi tutkittava niin luotettavasti kuin mahdollista.