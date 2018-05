”Haluan tukea kaikenlaisia tapoja olla nainen ja rikkoa naiseuteen liittyviä stigmoja” – #metoo-ajan viisutähti tulee Israelista

Päivän lehti 12.5.2018

”Haluan tukea kaikenlaisia tapoja olla nainen ja rikkoa naiseuteen liittyviä stigmoja” – #metoo-ajan viisutäht

Netta Barzilai on tyytyväinen. Tyytyväinen toki siihen, että hän on juuri nyt Euroviisuissa ja yksi ennakkosuosikeista, mutta tyytyväinen myös siihen, mitä #metoo-liike on saanut aikaan. ”On niin mahtava nähdä, että naiset ovat löytämässä äänensä.