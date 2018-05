Päivän lehti 12.5.2018

Lämmintä vielä ainakin viisi päivää, sitten palataan ”normaaliin toukokuuhun”

Moni on ottanut tällä viikolla ­t-paidat kaapista. Lämpö on hellinyt Suomea vuodenaikaan nähden harvinaisella tavalla, ja perjantaina oli vuoden toistaiseksi lämpimin päivä. Esimerkiksi Vaasassa ja Porissa on päästiin eilen jo 24,4 asteen lämpötiloihin.