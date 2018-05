Päivän lehti 12.5.2018

Top Of The World sopii suosikiksi Oulussa

Oulun Toto 76 -vihjeet 1 Viikon varmat Loistoasemista starttaava Top Of The World on suosikkimme rivin päätökseen Next Di­rectionia ja kumppaneita vastaan. Juuso Holttisen valmennettavalla on loistosauma johtaa Äimäraution päälähtöä Number Onea alusta loppuun.