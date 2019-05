Päivän lehti 12.5.2019

Roskia täynnä oleva luonto on ruma

Mielestäni kenenkään ei pitäisi heittää roskia luontoon. Kun menen metsään, näen paljon roskia maassa. Miksei niitä voisi viedä roskiin? Luonto on ruma, kun se on täynnä roskaa. Luonto kärsii, kun ihmiset heittävät roskansa sinne. Metsä on myös eläinten koti.