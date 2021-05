Ainakin 45 palestiinalaista on kuollut Gazassa ja viisi ihmistä Israelissa, joukossa useita lapsia – YK:n erityis­koordinaattori varoittaa tilanteen olevan kärjistymässä sodaksi

Meneillään on pahin selkkaus Israelin asevoimien ja Gazan aseellisten ryhmien välillä syksyn 2019 jälkeen.

Israelin ja Gazan aseellisten ryhmien välisissä väkivaltaisuuksissa on kuollut ainakin 45 palestiinalaista Gazassa ja viisi ihmistä Israelissa, kertovat uutistoimistot. Satoja ihmisiä on loukkaantunut. Gazassa kuolleista ainakin 13 on lapsia.

Osa kuolleista on menehtynyt ilmaiskujen takia ja osa armeijan kanssa tapahtuneissa yhteenotoissa protestien aikana.