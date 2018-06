Päivän lehti 12.6.2018

Uutuusjännärin kannessa on Bill Clintonin ja James Pattersonin nimet – mutta tuntuu, että kolmas nimi puuttuu

Presidentti Bill Clintonin ja jännärikirjailija James Pattersonin yhteistyöteos The President is Missing julkaistiin tällä viikolla mediakohun saattelemana. Helsingin Sanomat arvioi teoksen ”keskinkertaiseksi jännäriksi, joka on tukehtua isänmaalliseen paatokseensa”.