Päivän lehti 12.7.2019

Keisarillisia luontokuvia

Kansallisarkistoon lehahtaneilla lintukuvilla on monarkkinen tausta. Valokuvat on ottanut prinsessa Takamado, joka on hallitsevan Japanin keisarin serkun leski. Bird Photographs -näyttely esittelee prinsessan linturetkillään ottamia kuvia eri puolilta maailmaa. Teokset ovat museossa 16.