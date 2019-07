Päivän lehti 12.7.2019

Talkkunanteko ja -syönti on yksilöllistä taidetta

Renko, heinäkuussa (Jyrki Maunula) Kesä on talkkunauskoisten suurta aikaa: helle ja jano eivät kiusaa, herkutteluhetki on helppo inspiroida. Onneksi talkkunoita vielä tehdään, monta hyvää maakuntaruokaa on kadonnut suomalaisesta menusta nykypolvien vahingoksi.