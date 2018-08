Päivän lehti 12.8.2018

Tarinoita suomalaisen tasa-arvon edistäjistä

Disneyn prinsessasadut ovat ihania. Valitettavasti niissä on kuitenkin muutamia ongelmia. Yksi on se, että prinsessojen unelmien korkein täyttymys on mies. Se ärsytti italia­laisia lasten­kirjailijoita Elena Favillia ja Francesca Cavalloa.