Päivän lehti 12.8.2019

Kumimanu-pingviini ja lihansyöjäpapukaija: Uuden-Seelannin linnusto ei lakkaa hämmästyttämästä

Uuden-Seelannin saaret ovat olleet linnuille samanlainen evoluution koe-eläinpuisto kuin Australia on ollut pussieläimille. Koskemattoman paratiisin eristyksissä on kehittynyt mitä kummallisimpia höyhenpeitteisiä otuksia, kun aikaa on ollut 80 miljoonaa vuotta.