Päivän lehti 12.9.2019

Turvavyöt kaikkiin busseihin

Ihmettelen, ettei HSL-alueen busseissa ole turvavöitä. Monet seutulinjat ajavat myös moottoritiellä. Etenkin ruuhka-aikoina on ollut äkkijarrutuksia. Vaarana on, että edessä oleva istuin on nopeasti naamassa.