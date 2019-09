Päivän lehti 12.9.2019

Milleniumkiekkoilijat kiilaavat kiekkoliigassa ohi 80-lukulaisten

Aika on tehnyt tehtävänsä. 1980-lukulaisista on tullut kotimaan Liigassa vanhoja jääkiekkoilijoita, ja he ovat jäämässä vahvasti vähemmistöön. Vielä he eivät lopu vähään aikaan, mutta 2000-lukulaiset alkavat tulla kasvavalla joukolla esiin.