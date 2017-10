Päivän lehti 12.10.2017

Vanhuuden onnen voi ennustaa ihmissuhteista

onnellisuuden kannalta tärkeintä ovat läheiset ihmissuhteet. Tämä on selvinnyt Harvardin yliopiston vuosikymmeniä kestäneessä pitkittäistutkimuksessa. Tyytyväisyys ihmissuhteisiin keski-iässä ennusti hyvinvointia kahdeksankymppisenä enemmän kuin vaikkapa kolesterolitasot. Onnellinen avioliitto suojasi vanhuksia mielialan laskulta niinäkin päivinä, jolloin heillä oli kipuja.Myös hyviin ystäviin kannattaa pitää yhteyksiä yllä. He voivat olla kor­kealla iällä sukulaisiakin tärkeämpiä, kertoo Michiganin yliopiston tänä vuonna julkaistu tutkimus.Kiinnostavista asioista, uusista haasteista ja harrastuksista ei kannata ikääntyessä luopua. Oman jaksamisen kannalta sopivasti mitoitettu toimeliaisuus nimittäin lisää onnellisuutta, kertoo Journals of Gerontology -lehdessä vuonna 2011 julkaistu hollantilaistutkimus. Tasapaino on tärkeää: tyytyväisimpiä olivat ne, joiden arkeen kuului sosiaalisesti, fyysisesti ja älyllisesti haastavaa toimintaa ja kotiaskareita, mutta vastapainoksi myös lepoa ja rentouttavia puuhia.Toisaalta persoonallisuuskin vaikuttaa onnellisuuteen. Hollantilaistutkijoiden mukaan luonteeltaan ulospäin suuntautuneet vanhukset hakeutuvat herkemmin sosiaalisiin tilanteisiin ja siten kokevat myös enemmän iloa yhdessäolosta.Aivot osaavat kompensoida iän tuomia muutoksia tehostamalla eri aivoalueiden välistä viestintää, kertoo Duken yliopiston tuore tutkimus. Ja vaikka jotkin toiminnot hidastuvatkin, eri tutkimusten mukaan sellaiset henkistä hyvinvointia edistävät kyvyt kuin harkitsevuus, empatia ja myönteinen ajattelu keskimäärin vain paranevat.