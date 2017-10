Päivän lehti 12.10.2017

Vapaaehtoiset auttavat pakenevia kotiapulaisia

Ulkolinja: Kotiapulaiset orjina, TV1 klo 22.00. (K12)

2015 valmistunut ranskalaisdokumentti on aiheeltaan raskas mutta kertoo asiansa maltillisesti. Se paljastaa järkyttäviäkin tarinoita vierasmaalaisten kotiapulaisten kohtaloista Hongkongissa ja Libanonissa.Vierastyöläiset ovat usein filippiiniläisiä, joiden kotimaahansa lähettämät yli 21 miljardia dollaria muodostavat kymmenen prosenttia maan bruttokansantuotteesta.Puolet vierastyöläisistä on köyhistä oloista tulevia, lastensa ja perheensä takia uhrautuvia naisia, jotka joutuvat alistumaan ensin työnvälitystoimistojen ankarille vaatimuksille. Näemme esimerkiksi, miten ylipainoiset rankataan armotta.Jos paikka löytyy, venyvät työpäivät keskimäärin 17-tuntisiksi ja toimisto saattaa viedä välityspalkkiona yli puolen vuoden palkan. Työnantaja takavarikoi apulaisen passin eikä apulaisten anneta pitää vapaasti yhteyttä ulkomaailmaan.Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan joka kuudes tapaus täyttää pakkotyön merkit, ja monet kotiapulaiset kokevat työssään väkivaltaa. Julmuuksia pakenevia naisia auttaa lahjoitusvaroin salaisessa paikassa toimiva järjestö.Libanonissa työnantajan mielivaltaa pakenevat naiset joutuvat viikoiksi pidätyskeskukseen. Maan työministeri on televisiohaastattelussa tuomitsevinaan julmuudet mahdollistavan kafala-lain, mutta kuinkas kävi? Hallitus julisti kotiapulaisten järjestön laittomaksi.Entä mihin arvomaailmaan kasvavat lapset, jotka näkevät hoitajiaan pahoinpideltävän silitysraudoilla tai kiehuvalla vedellä? Sitä voisi kysyä toisessa ohjelmassa.