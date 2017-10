Päivän lehti 12.10.2017

Perjantain elokuvia

(Suomi 1953) Matti Kassilan jännityselokuvassa pirtun salakuljettajat (yhtenä heistä Åke Lindman) kisaavat virkavaltaa vastaan kieltolain aikaan. (K12) TV1 klo 13.10(USA 1995) Tulevaisuudessa jäävuoret ovat sulaneet ja maailma on veden vallassa. Kevin Costnerin ura sukelsi syystäkin megakalliiksi flopiksi osoittautuneen dystopian takia. (K12) TV5 klo 21.00(USA 2009) Syöpää sairastava mestarikoomikko (Adam Sandler) ystävystyy aloittelijan kanssa. Judd Apatow’n komedia sortuu ohjaajan kaikkiin helmasynteihin aina pieruhuumorista tympeään äijäilyyn. (K16) Kutonen klo 21.00(USA 2009) Tutkiva journalisti (Russell Crowe) selvittää kongressiedustajan rakastajattaren murhaa. Kevin Macdonald filmatisoi Paul Abbotin vuonna 2003 ensi-iltansa saaneen samannimisen brittitv-sarjan. Salaliittojännäri suomii yrityksiä, jotka ovat hyötyneet taloudellisesti terrorismin vastaisesta sodasta. Juoni on kihara kuin permanentattu hius. (K12) Frii klo 21.00(USA 1988) FBI:n agentit (pomona Willem Dafoe) tutkivat kansalaisoikeustaistelijoiden katoamista Mississippissä. Alan Parkerin tositapahtumista inspiraationsa saanut draama piirtää tarkkaa kuvaa rasismista Ku Klux Klanin hallitsemassa yhteisössä 1960-luvun alussa. (K16) Hero klo 21.00(Saksa 1931) Lapsia surmaava sarjamurhaaja saa kaupungin paranoian valtaan. Fritz Langin ohjaama ja yhdessä Thea von Harbourin kanssa käsikirjoittama ekspressionistinen jännäriklassikko oli ohjaajan ensimmäinen äänielokuva. Peter Lorren läpimurtoroolissa on psykologista syvyyttä.(K12) Teema klo 21.00