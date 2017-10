Päivän lehti 12.10.2017

Viljelijät tarvitsevat tukea katovuonna

Ilkka

Savon Sanomien

kirjoittaa, että katovuoden ongelmissa kaivataan joustavuutta.”Jatkuvat sateet alkavat romahduttaa viimeisiäkin satotoiveita.””MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila vaatii pahimmille katoalueille kohdennettuja ja nopeita tukitoimia. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä haluaa EU:n kehittävän nykyistä joustavampia välineitä korvaamaan tavallista huonompia satovuosia.””Suomen pelloista noin 40 prosenttia on vuokraviljelijöiden hoidossa. Riista­vetinen maanomistaja Juhani Koponen ei jäänyt odottelemaan virkamiesten toimia viljelijöiden hädän helpottamiseksi. Hän päätti olla perimättä tänä syksynä pelloistaan vuokria. ’Maksatte sitten kun on paremmat olosuhteet’, Koponen oli ­todennut Savon Sanomien mukaan.””Vuokrien perimättä jättäminen tai maksujen siirtäminen pelloilta, joista ei satoa pääse edes korjaamaan, olisi tuntuva kädenojennus viljelijöille.””Myös pankeilta toivotaan joustavuutta viljelijöiden lainojen lyhennysvapaiden järjestelyissä.””Katovuosi aiheuttaa taloudellisen ja usein myös henkisen hätätilan. Viljelijät toivovat varsinkin virkamiehiltä myötämielistä asennetta. Tänä syksynä ei tiloilla kaivata mielivaltaiseksi koettua sanelua ja byrokratialla kyykyttämistä, vaan tunnetta samassa veneessä olemisesta.”mukaan seuraava sote-ponnistus on asiakasseteleiden määrittely.”Hallituksessa syntyi sopu sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaudesta.””Sote-uudistukseen sisältyy ajatus valinnanvapauden takaavista asiakasseteleistä, joilla ostetaan palveluja. Ei ole helppo tehtävä määritellä, mitä palveluja setelit kattavat ja miten seteleiden arvo määräytyy. Jokseenkin vaivatonta määrittely voisi olla, jos palveluntarjoaja saisi esimerkiksi kokonaisen kunnan kaikki asukkaat asiak­kaik­seen. Jos sen sijaan annetaan yksilöille palveluseteleitä, on etukäteen tiedettävä, mitä seteli kattaa ja mikä arvo sillä on.””Seteli olisi tietysti pääsylippu lääkärin vastaanotolle, mutta lisäksi pitäisi sopia, kattaisiko se myös röntgenpalvelut ja laboratoriokokeet ja jos kattaisi, miten paljon näitä palveluja katsottaisiin seteliin kuuluvan.””Jos palveluseteli olisi kovin halpa, seurauksena olisi luultavasti kapea kattavuus. Siitä puolestaan seuraisi se, että palveluntarjoaja laskuttaisi tuottamistaan suoritteista setelin lisäksi ja syntyisi eräänlainen rahanlypsyautomaatti. Kävisi kuten on usein julkisen sektorin rakennushankkeissa nähty, että vaikka urakkasopimus on edullinen, kokonaishinta nousee, kun lisätyöt ovat todella kalliita.””Palvelusetelin arvonmäärityksessä on­kin syytä ottaa käyttöön yksilökohtainen vakuutusmatemaattinen riskilaskenta. – – tietokone hinnoittelisi setelin samaan tapaan kuin autovakuutuksen hinnan.”