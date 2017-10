Päivän lehti 12.10.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Käsipallo

Lentopallo

Raviurheilu

Salibandy

Rahapelit

TV-urheilu

Montevideo: Uruguay–Bolivia 4–2 (2–1)24. oma maali 0–1, 39. Martin Caceres 1–1, 42. Edinson Cavani 2–1, 60. Luis Suarez 3–1, 76. Suarez 4–1, 79. oma maali 4–2.Lima: Peru–Kolumbia 1–1 (0–0)56. James Rodriguez 0–1, 76. Paolo Guerrero 1–1.Asuncion: Paraguay–Venezuela 0–1 (0–0)84. Yangel Herrera 0–1.Quito: Ecuador–Argentina 1–3 (1–2)1. Romario Ibarra 1–0, 12. Lionel Messi 1–1, 20. Messi 1–2, 62. Messi 1–3.Sao Paulo: Brasilia–Chile 3–0 (0–0)55. Paulinho 1–0, 57. Gabriel Jesus 2–0, 90. Jesus 3–0.Brasilia, Uruguay, Argentiina ja Kolumbia MM-kisoihin, Peru kohtaa jatkokarsinnassa Uuden-Seelannin.Ciudad de Panama: Panama–Costa Rica 2–1 (0–1)36. Johan Venegas 0–1, 53. Gabriel Torres 1–1, 88. Roman Torres 2–1.San Pedro Sula: Honduras–Meksiko 3–2 (1–2)17. Oribe Peralta 0–1, 34. Alberth Elis 1–1, 37. Carlos Vela 1–2, 53. oma maali 2–2, 60. Romell Quioto 3–2.Couva: Trinidad ja Tobago–USA 2–1 (2–0)17. oma maali 1–0, 37. Alvin Jones 2–0, 47. Christian Pulisic 2–1.Lohkovaihe on päättynyt. Meksiko, Costa Rica ja Panama MM-kisoihin, Honduras jatkokarsintaan Australiaa vastaan.Ranska-Valko–Venäjä 2–1 (2–1)27. Antoine Griezmann 1–0, 33. Olivier Giroud 2–0, 44. Anton Saroka 2–1.Luxemburg–Bulgaria 1–1 (1–0)3. Olivier Thill 1–0, 68. Ivajlo Tjovtjev 1–1.Hollanti–Ruotsi 2–0 (2–0)16. Arjen Robben rp. 1–0, 40. Arjen Robben 2–0.Ranska MM-kisoihin, Ruotsi jatkokarsintaan.Unkari–Färsaaret 1–0 (0–0)81. Daniel Böde 1–0.Latvia–Andorra 4–0 (2–0)11. Davis Ikaunieks 1–0, 19. Valerijs Sabala 2–0, 59. Valerijs Sabala 3–0, 63. Davis Ikaunieks 4–0.Portugali–Sveitsi 2–0 (1–0)41. oma maali 1–0, 57. Andre Silva 2–0.Portugali MM-kisoihin, Sveitsi jatkokarsintaan.Belgia–Kypros 4–0 (1–0)12. Eden Hazard 1–0, 52. Thorgan Hazard 2–0, 63. Eden Hazard rp. 3–0, 78. Romelu Lukaku 4–0.Viro–Bosnia–Hertsegovina 1–2 (0–0)48. Izet Hajrovic 0–1, 75. Ilja Antonov 1–1, 84. Izet Hajrovic 1–2.Kreikka–Gibraltar 4–0 (1–0)32. Vasileios Torosidis 1–0, 61. Konstantinos Mitroglou 2–0, 63. Konstantinos Mitroglou 3–0, 78. Giannis Gianniotas 4–0.Belgia MM-kisoihin, Kreikka jatkokarsintaan.Ilves–Jukurit vl. 4–3 (1–0,1–2,1–1,0–0,1–0)1. erä: 19.39 Eemeli Suomi (Juhani Tamminen–Sami Sandell) 1–0 yv.Jäähyt: 6.44 Ilmari Pitkänen Jukurit 2 min, 18.29 Teemu Tallberg Jukurit 2 min.2. erä: 23.28 Jesper Piitulainen (Zach Budish–Henrik Koivisto) 1–1 yv, 29.15 Jarkko Parikka (Teemu Rautiainen–Tapio Laakso) 2–1 yv, 36.42 Teemu Suhonen (Teemu Henritius–Keni Karalahti) 2–2,Jäähyt: 22.02 Stefan Espeland Ilves 2 min, 27.30 Valtteri Hietanen Jukurit 2 min, 38.52 Olli Vainio Ilves 2 min.3. erä: 45.04 Teemu Tallberg (Julius Vähätalo–Ville Hyvärinen) 2–3 av, 51.31 Juuso Pulli (Teemu Lepaus–Juho Liuksiala) 3–3,Jäähyt: 43.57 Zach Budish Jukurit 2 min, 55.25 Turo Asplund Jukurit 2 min.Jatkoaika: Maaliton.Vl-kilpailu: Juhani Tamminen 4–3.Jäähyt yhteensä: Ilves 2x2 min=4 min, Jukurit 5x2 min=10 min.Maalivahtien torjunnat: Markus Ruusu Ilves 2+6+4+2=14 Sami Rajaniemi Jukurit 10+10+12+2=34 .Yleisöä: 3 950.Tuomarit: Jussi Leppänen–Jari Levonen (Mauri Järvinen–Jussi Välisaari).Ässät–Pelicans 2–6 (0–1,1–3,1–2)1. erä: 9.27 Hannes Björninen (Aleksi Rekonen–Joel Mustonen) 0–1 yv.Jäähyt: 8.26 Ben Blood Ässät 2 min, 10.45 Borna Rendulic Pelicans 2 min, 13.50 Ässät 2 min.2. erä: 28.43 Joonas Alanne (Arttu Heikkinen–Taavi Vartiainen) 0–2, 29.49 Jere Seppälä (Maksim Matushkin–Sami Lähteenmäki) 1–2, 32.00 Borna Rendulic (Vadim Pereskokov–Casimir Jürgens) 1–3.38.53 Joel Mustonen (Jordan Rowley–Mikko Kousa) 1–4.Jäähyt: 34.38 Ben Blood Ässät 2 min.3. erä: 43.55 Roope Elimäki (Juha Leimu–Vadim Pereskokov) 1–5 yv, 50.34 Ben Blood 2–5, 51.07 Taavi Vartiainen (Hannes Björninen) 2–6.Jäähyt: 42.43 Maksim Matushkin Ässät 2 min.Jäähyt yhteensä: Ässät 4x2 min=8 min, Pelicans 1x2 min=2 min.Maalivahtien torjunnat: Henri Kiviaho Ässät 11+9+10=30 Janne Juvonen Pelicans 11+7+4=22.Yleisöä: 4 080.Tuomarit: Petri Lindqvist–Timo Metsälä (Samu Suurnäkki–Henri Tukia).SaiPa–Sport vl. 3–2 (1–1,1–0, 0–1, 0–0, 1–0)1. erä: 1.42 Brett Carson (Lasse Lappalainen–Jonatan Tanus) 1–0, 3.14 Joni Tuulola (Ville Viitaluoma–Joel Kiviranta) 1–1,Jäähyt: 6.32 Valtteri Virkkunen SaiPa 2 min, 12.03 SaiPa 2 min, 13.05 Topi Nättinen SaiPa 2 min, 17.59 Lasse Lappalainen SaiPa 2 min.2. erä: 39.03 Jonatan Tanus 2–1.Jäähyt: 27.49 SaiPa 2 min, 32.38 Filip Riska Sport 2 min.3. erä: 47.15 Michael Parks (Oskari Manninen–Joni Tuulola) 2–2.Jäähyt: 58.39 Topi Nättinen SaiPa 2 min.Jatkoaika: Maaliton.Vl-kilpailu: Cody Kunyk 3–2.Jäähyt yhteensä: SaiPa 6x2 min=12 min, Sport 1x2 min=2 min.Maalivahtien torjunnat: Frans Tuohimaa SaiPa 15+10+17+3=45 Rasmus Rinne Sport 6+7+4+4=21.Yleisöä: 2 905.Tuomarit: Jouni Saukkonen–Kristian Vikman (Pasi Nieminen–Samuli Niskanen)Espoo United–Peliitat 4–3 (1–2, 1–1, 2–0), KeuPa HT–RoKi 1–4 (0–2, 0–0, 1–2), LeKi–K-Vantaa 1–5 (0–2, 0–2, 1–1), TuTo Hockey–Hermes 7–0 (0–0, 4–0, 3–0), Jokipojat–Ketterä 5–3 (0–2, 3–1, 2–0), SaPKo–IPK 6–3 (2–0, 2–2, 2–1).NY Rangers–St. Louis 1–3 (1–2, 0–0, 0–1), Carolina–Columbus ja. 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–1), Montreal–Chicago 1–3 (1–2, 0–1, 0–0), Nashville–Philadelphia 6–5 (1–0, 2–3, 3–2), Dallas–Detroit 4–2 (2–0, 1–1, 1–1), Vancou­ver–Ottawa vl. 2–3 (1–1, 1–0, 0–1, 0–0, 0–1), Las Vegas–Arizona 5–2 (4–1, 1–0, 0–1)Neftehimik–Lokomotiv 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)LJ: Petri Kontiola 1+0.Torpedo–Riian Dinamo 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)Severstal–Spartak ja. 3–2 (1–0, 1–2, 0–0, 1–0)Dinamo Mn–Salavat 2–4 (0–3, 0–1, 2–0)SJU: Teemu Hartikainen 0+1, Joonas Kemppainen 0+1.SKA–HK Sotshi ja. 2–3 (1–0, 0–2, 1–0, 0–1)P: Mikko Koskinen 21 torjuntaa.Dinamo Msk–Ak Bars vl. 3–2 (1–0, 1–2, 0–0, 0–0, 1–0)Cleveland–Chicago 94–108 (42–50). Ch: Lauri Markkanen 18/5.GrIFK–ÅIFK 22–23 (10–12)GrIFK: Carolina Rehnberg 9, Alexandra Karsten 5, Emelie Berglund 2, Michaela Bergholm 2, Tia Laukkanen 1, Sandra Laitinen 1, Katarina Korhonen 1, Linnea Harms 1.ÅIFK: Ellen Norrgrann 7, Emilia Dahl 5, Amanda Salenius 4, Nelli Snellman 3, Ingrid Lindbom 2, Malin Sjöblom 1, Sara Pettersson 1.Siuntio–HIFK 20–35 (6–17)Siuntio: Fanny Axberg 5, Valeria Kirillova 4, Madeleine Lindholm 3, Corinna Jensen 2, Sara Falck 2, Nea Wunsch 1, Sanni Skoglund 1, Matilda Sjöstedt 1, Nea Puijola 1.HIFK: Ella Holopainen 7, Johanna Hilli 7, Linda Cainberg 7, Anniina Nyholm 3, Inka Jäntti 3, Ida Mitchell 2, Anni Kaikko 2, Kathlen Ax 2, Emma Wickström 1, Mari Paukku 1.Välieräparit: HIFK–Atlas, ÅIFK–Dicken.Loimu–Vantaa Ducks 3–0 (25–19, 25–19, 25–23)1. lähtö, lv 2100 m: 1) Nedda Miller/Ari Moilanen 17,1 (9,01), 2) Expectalot 17,4 (20,94).3) Proud Enough 17,5 (31,68).4) Elrond 17,6 (4,46). Toto (8-9-7): 9,01 4,39-8,92-7,53 135,26.2. lähtö, lv 2100 m: 1) Hugo Pepper/Olli Koivunen 15,9a (2,3), 2) Stonecapes Poe 16,0a (3,16).3) Brand Manager 16,8a (52,08).4) Here Comes Marty 16,8a (10,28). Toto (4-1-11): 2,30 1,52-1,41-3,33 3,47.3. lähtö, lv 2100 m Veikkaus Salamakypärät - Kokelaslähtö: 1) Golda Opal/Terri Lehtonen 16,6a (28,64), 2) Midnight Sun Sel 17,0a (4,01).3) Helen Is Her Name 17,0a (3,44).4) Beauty Erin 17,5a (25,3). Toto (2-8-5): 28,64 3,92-1,75-1,65 76,89.4. lähtö, Toto65-1, lv 2100 m Tammatähti : 1) Bosses Lily/Antti Teivainen 13,0a (1,77), 2) Twigs Voici* 13,2a (4,16).3) Estelle Halm 13,3a (23,3).4) Arctic Passion 14,0a (37,29). Toto (6-7-3): 1,77 1,16-1,30-1,67 4,65.5. lähtö, Toto65-2, sh 2100 m: 1) Liipan Toivo/Antti Teivainen 30,6 (5,11), 2) Camassi 29,9 (8,32).3) Kukkarosuon Iita 29,9 (27,25).4) Tuiskuta 30,1 (35,22). Toto (3-11-13): 5,11 2,46-2,76-7,91 29,91.6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 2100 m: 1) Valle Streamline/Iikka Nurmonen 14,7a (12,06), 2) Sacramento S 14,9a (13,04).3) Nu I Nu* 14,9a (7,71).4) Robin Roof* 15,0a (1,7). Toto (7-1-6): 12,06 3,23-2,58-2,53 83,27. Toto4 voitto-osuus: 63,80.7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, sh 2100 m: 1) Evartti/Antti Ojanperä 26,1a (1,91), 2) Apilan Pallosalama 26,3a (7,33).3) Humiro 26,3a (9,98).4) Mökin Tähti 26,4a (11,75). Toto (12-4-10): 1,91 1,24-1,61-1,91 6,60.Toto4 voitto-osuus: 86,00. Troikka: 36,13.8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) White Cross Bicho/Iikka Nurmonen 14,3a (4,29), 2) Take A Bow 14,3a (5,83).3) Borgmester 14,4a (4,47) 4) Callela Everest 14,6a (8,38). Toto (1-9-10): 4,29 1,71-1,77-1,48 8,35. Toto4 voitto-osuus: 136,60.EräViikingit–ÅIF 7–4 (0–0, 3–3, 4–1)Oikeat numerot: 1, 4, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 44, 51, 59, 64, 66, 67. Kunkkunumero: 44Oikeat numerot: 1, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 29, 32, 33, 36, 42, 43, 44, 46, 52, 56, 67 Kunkkunumero: 9Keskiviikko 11. 10.Päänumerot: 16, 23, 24, 27, 29, 37Vikingnumero: 6Plusnumero: 22Voitonjako:6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 290 546,40 e, 5+1 oikein 16 063,90 e, 5 oikein 926,70 e, 4+1 oikein 50,80 e, 4 oikein 26,70 e, 3+1 oikein 7,70 e, 3 oikein 4,10 ePlusnumero (viisinkertaistaa voiton):6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 0,00 e, 4+1 oikein 254,00 e, 4 oikein 133,50 e, 3+1 oikein 38,50 e, 3 oikein 20,50 e, Plus oikein 5,00 eKeskiviikko 11. 10.Jokerinumero: 3 9 3 9 8 6 2Voitonjako:7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 23 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 eTuplaus voitonjako:7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 9 kpl voitto-osuus 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e19.00 Ravit: Toto4, Lahti08.00-17.00 Tennis: Masters 1000, Shanghai. 20.00 SHL: Frölunda-HV7105.30 PGA Tour: CIMB Classic15.00 Pyöräily: Turkin ympäriajo17.00 ja 19.30 Tennis: WTA Tour, Linz14.30 Jalkapallon U17 MM: Turkki-Paraguay23.00 Brasilian liiga: Flamengo-Fluminense. 03.25 NFL: Carolina-Philadelphia22.00 Koripallon Euroliiga: Malaga-Fenerbahce. 03.35 NHL: Chicago-Minnesota02.35 NHL: Florida-St. Louis05.35 NHL: San Jose-Buffalo18.00 KHL: Lada Togliatti-Jokerit05.05 NHL: Vancouver-Winnipeg02.35 NHL: Tampa Bay-Pittsburgh05.05 NHL: Arizona-Detroit11.00 European Tour: Italian Open. 06.00 LPGA Tour: KEB Hana Bank Championship