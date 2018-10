Päivän lehti 12.10.2018

HS tavoittelee perusteltua ja kohteliasta verkko­keskustelua – HS.fi:n keskustelupalsta on uudistunut syksyllä

HS:n mielipidesivuilla on tänään perjantaina kirjoitus, joka on alun perin kirjoitettu kommentiksi HS:n verkkokeskusteluun. Kirjoitus on osa muutosta, jossa HS haluaa tehdä verkkokeskustelusta laadukkaampaa ja yhteiskunnallisesti merkittävää.