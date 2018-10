Historiallisen voimakas Michael-hurrikaani aiheutti valtavat tuhot Floridassa – Keski-Amerikassa kuolleita yli kymmenen, Yhdysvalloissa kaksi

Päivän lehti 12.10.2018

Historiallisen voimakas Michael-hurrikaani aiheutti valtavat tuhot Floridassa – Keski-Amerikassa kuolleita yli

Hirviöhurrikaaniksi kutsuttu Michael-myrsky on asiantuntijoiden mukaan yksi voimakkaimmista hurrikaaneista, joita Yhdysvaltain manneralueelle on iskenyt 1800-luvun jälkeen. Myrsky on aiheuttanut myös kuolemantapauksia.