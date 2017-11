Päivän lehti 12.11.2017

Lapsiperheessä myös isää väsyttää

Valvotut yöt, neljän seinän sisällä oleminen, sairastelut ja monet muut tekijät saavat pienten lasten äidit rättiväsyneiksi. Isät sen sijaan saavat nukkua rauhassa sohvalla, käydä töissä ja ottaa vastuuta lapsesta – vasta illalla.



Tämä on varmasti totuus joissakin tapauksissa. On kuitenkin suuri joukko isiä, jotka heräävät öisin tuudittamaan lasta (tai vähintään heräävät itkuun ja valvovat sohvalla), menevät aamulla töihin, lainehtivat työpäivän läpi usvaisina ja palaavat kotiin auttamaan äitiä. Pari kertaa olen erehtynyt mainitsemaan väsymyksestäni. Tähän on kommentoitu: ”No entäs vaimosi sitten?”



En väheksy äitien väsymystä. Pienten lasten äidit ovat epäilemättä yhteiskuntamme väsyneimpiä ihmisiä. Isien väsymys on kuitenkin unohdettu ja väheksytty asia.



Orhan Özgür



yliopisto-opiskelija, Helsinki