Päivän lehti 12.11.2017

Älä lennätä rapaa ohitettavan silmille

Ajan tyhjällä moottoritiellä oikeaa kaistaa sallitulla nopeudella. Ohitseni ajaa toinen auto ja siirtyy heti eteeni vajaan kymmenen metrin päähän, vaikka vasen kaista on tyhjä niin pitkälle kuin silmä siintää. Ohituksen jälkeen tuulilasini on täynnä rapaa.



Kokemukseni mukaan yli 90 prosenttia ohittavista autoilijoista on tällaisia idiootteja. Miksi he eivät aja tyhjää vasenta kaistaa sadan metrin päähän ohitettavasta ja palaa vasta sitten oikealle kaistalle? Esimerkiksi Saksassa opetetaan, että oikealle kaistalle palataan vasta sitten, kun ohitettava auto näkyy kokonaan peruutuspeilistä takalasin läpi.



Sain ajokortin 58 vuotta sitten. Silloin autokoulussa taidettiin opettaa, että ohitettaessa on nopeasti palattava oikealle kaistalle. Tuohon aikaan tiet olivat kuitenkin kapeita ja yksikaistaisia yhteen suuntaan. Ei kai kouluissa enää opeteta, että moottoriteilläkin tulee tehdä samoin? Omaa järkeä saa käyttää, jos sitä on.



Tällaisessa ohituskulttuurissa kyse on liikenneturvallisuutta vaarantavasta menettelystä, johon poliisin tulisi puuttua sakottamalla.



Juhani Huttunen



Helsinki