Päivän lehti 12.11.2017

Terrafamea elvytettävä ympäristöasiat edellä

katsoo, että Terrafamessa ympäristöasioiden on oltava etusijalla:”Jos tähän mennessä sovitut optio-oikeudet johtavat osakekauppoihin ja lainojen korot muutetaan osakkeiksi, valtion omistus putoaa 50,1 prosenttiin. Pitkän tähtäimen tavoite kuuluu olla valtion irrottaminen kokonaan.””Raha-asioiden oietessa lupaavasti on hyvä aika ja välttämätöntä kiinnittää huomio ympäristöasioihin. On esimerkiksi otettava todesta kainuulaisten luonnonsuojelijoiden havainnot, joiden mukaan Terrafame on jatkanut jätesakkojen johtamista altaisiin, joihin niitä ei saisi enää johtaa. Kainuun ely-keskus on havainnut puutteet, mutta ei ole katsonut hallintopakkotoimia tarkoituksenmukaisiksi.””Ely-keskuksen Terrafameen kohdistama laaja tarkkailu tuottaa tietoa, mutta ei johda toimenpiteisiin, koska viranomaisarvion mukaan ”ympäristöturvallisuus ei ole vaarantunut”. Syntynyt tilanne ei ole millään muotoa hyväksyttävä. Kun kerran ympäristölupa edellyttää jätesakkojen sijoittamista vaarallisen jätteen kaatopaikalle, sellainen on rakennettava.””Valtion onkin tärkeää ottaa lupauksensa mukaisesti vastuu siitä, että kaivos toimii ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja ryhtyä toimiin pikaisesti.”