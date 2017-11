Latvia yrittää perustaa pullojen ja tölkkien panttijärjestelmän – nyt kierrätys on pitkälti roskiksia tonkivien kodittomien ja jätekeskusten käsinlajittelun varassa

Päivän lehti 12.11.2017

Latvia yrittää perustaa pullojen ja tölkkien panttijärjestelmän – nyt kierrätys on pitkälti roskiksia tonkivie

Riika/Tallinna

Puoli

Latvia

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Nyt

Latvian

Virossa

Latviassa

Zaļā brīvīban

Riian

Purvciemsin

Latvian pullot ja tölkit ovat ongelma Virossa

Suomessa