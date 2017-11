Päivän lehti 12.11.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Jääkiekko

Raviurheilu

Salibandy

Rahapelit

TV-urheilua

EHT–turnaus:Suomi–Ruotsi 3–1 (1–0, 2–1, 0–0)1. erä: 3.20 Eeli Tolvanen (Petri Kontiola) 1–0.2. erä: 20.50 Jukka Peltola (Tolvanen) 2–0, 30.59 Sakari Manninen (Jani Lajunen–Mika Pyörälä) 3–0, 31.19 Fredrik Pettersson (Erik Gustafsson– Robert Nilsson) 3–1.3. erä: Ei maaleja.Rangaistukset yhteensä: S 4x2 min, R 3x2 min.Maalivahtien torjunnat:Mikko Koskinen S 5+11+8=24,Magnus Hellberg R 4+5=9 (vaihto 31.19 Jhonas Enroth 0+7+6=13. (Poissa 58.27–60.00).5. lähtö, Toto76-1 DUO-1, lv 2100 m: 1) Luxorious Lord/Tamara Skutnabb 16,2a (5,9), 2) Carleman 16,3a x (2,29).3) Archie Press 16,4a (8,68).poissa: 9. Toto (3-8-2): 5,90 1,51-1,37-2,10 7,20.6. lähtö, Toto76-2 DUO-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Valnes Gary/Mika Forss 16,6a (5,25), 2) BWT Angryman 16,6a (28,24).3) Spade Ace Frido 16,6a (5,84).poissa: 3. Toto (2-1-10): 5,25 2,08-4,20-2,41 53,82. Troikka: 419,51. Päivän Duo: 3-2, kerroin: 77,39.7. lähtö, Toto76-3, lv 2100 m: 1) Twist Of Fate/Pekka Korpi 16,0a (4,82), 2) Vixpress Li 16,2a (14,29).3) Piece Of Rock 16,8a (2,63).poissa: 4. Toto (7-6-10): 4,82 1,51-1,85-1,33 19,96.8. lähtö, Toto76-4 Toto4-1, sh 2100 m: 1) Köppinen/Ari Moilanen 26,6 (2,41), 2) Helmen Vili 26,7 (38,39).3) A.T. Visku 26,7 (8,49). poissa: 9. Toto (13-11-6): 2,41 1,46-5,24-2,03 46,13. Toto4 voitto-osuus: 3,60.9. lähtö, Toto76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Ranch Pop Up/Iikka Nurmonen 16,8a (2,38), 2) Her Royal Highness 17,0a (3,38).3) Herman Halm 17,3a (13,93). Toto (1-2-10): 2,38 1,39-1,33-1,89 3,74. Toto4 voitto-osuus: 4,40. Troikka: 22,65.10. lähtö, Toto76-6 Toto4-3, lv 2100 m: 1) Guido di Quattro*/Antti Teivainen 16,6a (6,72), 2) Al E.Gador Zet 16,8a (15,84).3) Rafa Parera 16,9a (3,12). Toto (3-9-1): 6,72 1,33-2,69-1,51 30,75. Toto4 voitto-osuus: 9,00.11. lähtö, Toto76-7 Toto4-4 TROIKKA-3, lv 2600 m: 1) Tir Du Caux/Iikka Nurmonen 16,3 (10,43), 2) Express Duo 16,6 (38,8).3) One Break Broline* 17,3 (29,65). Toto (10-9-2): 10,43 2,89-9,81-5,79 72,39. Toto4 voitto-osuus: 50,80. Troikka: 2557,03.Toto4 pelivaihto 66722,80 e, voitto-osuus 50,80 e.Toto76 pelivaihto 325109,60 e, voitto-osuus 1737,20 eLASB–Indians 6–5, Nokian KrP–Classic ja. 6–7, SB Welhot–TPS 8–3, SPV–OLS 6–3, Steelers–EräViikingit 6–11.NST–Koovee 1–11, O2-Jyväskylä–EräViikingit 2–9, SSRA–Classic ja. 3–4.La 11.11. Päiväarvonta: 4, 9, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 33, 36, 37, 48, 51, 57, 64, 65, 66, 68, 70.Kunkkunumero: 48Ilta-arvonta: 4, 5, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 36, 45, 46, 53, 55, 67, 70. Kunkkunumero: 70Jokerinumero: 3 7 9 5 4 8 6Voitonjako:7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 eOikeat numerot: 1, 13, 14, 16, 28, 38, 40Lisänumero: 31. Tuplausnumero: 23Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 3 kpl voitto-osuus 88 232,40 e, 6 oikein 4 146,20 e, 5 oikein 75,30 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 eVakio: 221 122 XXX X12 2, Kohde 1 arvottuVoitonjako: 13 oikein ei yhtään kappaletta, 12 oikein 9 kpl voitto-osuus 19 296,30 e, 11 oikein voitto-osuus 482,40 e, 10 oikein voitto-osuus 77,60 e. MiniVakio: 7 oikein 23 kpl 955,40 e.11.00 ja 14.00 Alppihiihdon mc: Pujottelu M, Levi15.00 Euro Hockey Tour: Tšekki-Venäjä (kooste)16.20 ja 20.00 Pikaluistelun mc: Heerenveen17.30 Euro Hockey Tour: Suomi-Kanada14.00 MM-rallicross: Etelä-Afrikka22.30 NBA: Boston-Toronto19.00 Lentopallo: Rantaperkiön Isku-Etta22.30 F1: Osakilpailu, Brasilia (kooste)12.00, 13.20 ja 15.00 Moto3, -2 ja -GP: Osakilpailut, Valencia18.00 F1: Osakilpailu, Brasilia14.00 ja 20.00 Tennis: ATP World Tour Finals20.00 PGA Tour: OHL Classic at Mayakoba23.00 PGA Tour Champions: Charles Schwab Cup Champ.21.00 Brasilian liiga: Palmeiras-Flamengo, 23.25 NFL: Atlanta-Dallas14.45 ja 20.45 Snooker: Champion of Champions03.30 NFL: Denver-New England03.05 NHL: Anaheim-Tampa Bay20.00 NFL: Buffalo-New Orleans02.05 NHL: Chicago-New Jersey05.35 NHL: Los Angeles-San Jose02.05 NHL: Washington-Edmonton, 05.35 NHL: Los Angeles-San Jose10.00 European Tour: Nedbank Golf Challenge