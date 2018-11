Päivän lehti 12.11.2018

Baanan varrelle ei pidä enää rakentaa

Pyöräilyväylä Baanan varrelle on alustavasti suunniteltu massiivista lisärakentamista (HS 6.11.). Hanke on täysin ylimitoitettu, eikä suunnittelua esitetyssä muodossa tule jatkaa. Jo entuudestaan Kampin ja Etu-Töölön alue on hyvin tiheästi rakennettu.