Päivän lehti 12.12.2017

Uusi alkoholilaki lisäisi itsemurhia

Hallituksen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

esitys uudeksi alkoholilaiksi nostaisi kauppojen myynnissä olevien juomien alkoholipitoisuutta ja toisi limuviinat kauppoihin.Lakiehdotuksessa alkoholin saatavuutta lisätään monin toimin ja alkoholin mainostamisen tulee vapautuksia. Viranomaiset ja asiantuntijat yksimielisesti arvioivat muutosten johtavan suomalaisten alko­holin käytön kasvuun.Alkoholilain uudistus vaarantaa myönteisen kehityksen suomalaisten itsemurhakuolleisuudessa. Kunnittainen vaihtelu ­alkoholin kulutuksessa kulkee käsi kädessä kunnan itsemurhakuolleisuuden kanssa: mitä suurempi keskimääräinen alkoholinkulutus, sen suurempi ­itsemurhakuolleisuus.Noin puolet itsemurhan tehneistä miehistä kärsii alkoholismista tai alkoholiongelmista. Noin puolet suomalaisten miesten itsemurhista tehdään alkoholin vaikutuksen alaisena.Vuodesta 2010 alkoholin ­kulutus on laskenut, ja samalla itsemurhien määrässä on tapahtunut ilahduttava ja selkeä vähennys.Runsas kansainvälinen tutkimusnäyttö osoittaa, että vii­saalla alkoholipolitiikalla itse­murhien määrä on vähennettävissä. Myös varoittavia esimerkkejä löytyy maailmalta: alko­holipolitiikan liberalisoinnin myötä itsemurhien määrä on ­lisääntynyt esimerkiksi Kanadassa.Alkoholilaki esitetyssä muodossaan tulee lisäämään itsemurhia. Mikäli hallituksen esitys hyväksytään, tulee samalla lisäresursseja ohjata sekä mielenterveyspalveluihin että itsemurhien ehkäisytyöhön.Toivomme, että kansanedustajat päätöstä tehdessään huomioivat alkoholinkulutuksen kasvun laajoja kielteisiä vaikutuksia suomalaisten mielenterveyteen ja perheiden hyvinvointiin.