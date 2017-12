Päivän lehti 12.12.2017

Koulussa tarvitaan monenlaisia aikuisia

On puhuttu paljon nuorten pahoinvoinnista. Nuoret, jotka viettävät suurimman osan arjen valveillaoloajastaan koulussa tarvitsevat lähelleen – koulun käytäville – turvallisia, monen eri alan aikuisia. Järjestöt, esimerkiksi Icehearts, tai kunnan nuorisotyöntekijät edustavat tällaista pysyvää instanssia. On myös ymmärrettävä koulun vahtimestarien, siivoojien ja keittiöntätien arvo.



Nuori on sikäli lahjomaton, että hän purkaa huoliaan turvalliselle, läsnä olevalle aikuiselle, ei vain koulun kuraattorille.



Kannustan kaikkia kouluja avoimempaan suhtautumiseen koulun ulkopuolelta tulevia kohtaan. Ei pelätä joukkoryn­täystä kouluun tai arvovallan varpaille polkemista. Me kaikkihan haluamme nuorille turvallisen paikan ilmaista itseään ja oppia elämää varten.



Taira El Fellah



koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, Helsinki