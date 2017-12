Päivän lehti 12.12.2017

Euroaluetta pitää lujittaa hyvän sään aikana

Turun Sanomat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Keskisuomalainen

Savon Sanomat

käsittelee EU-komis­sion ehdotuksia talous- ja rahaliitto Emun uudistamiseksi.”Euromaille, jotka karsastavat talouspoliittisen itsenäisyytensä kaventamista, ehdotukset eivät olleet pelkkiä sulo­sointuja. – – Hallitusohjelman mukaan Emua ei pidä syventää tavalla, joka johtaisi yhteisvastuun laajentamiseen.””Eurokriisi oli kova opetus euromaille. Kriisin varjolla EU:n yhteisten instituutioiden valta kasvoi jäsenmaiden kustannuksella. Talouttaan leväperäisesti hoitaneiden maiden näkökulmasta kurimenettelyn vahvistaminen oli ja on tarpeen. Suomen kaltaiset maat pärjäisivät vanhoillakin säännöillä.””Useimmat talouskuri- ja nettomaksajamaat ovat yhteisvastuun lisäämistä vastaan. EU:n yhtenäinen linja on toistaiseksi hukassa, kun Saksan ja Ranskan yhteistyöakseli on tyhjäkäynnillä odottamassa Saksan hallituskriisin laukeamista.””Hyvän sään aikana kannattaa toimia. Euroalue joutuu vastaisuudessakin ­varautumaan kansallisiin, alueellisiin ja globaaleihin turbulensseihin. Euroalueen toimintakyvyn kohentamista ei kannata kovin ankarasti vastustaa.””Siinä Suomi on oikeassa, että EU:n pankkiunioni olisi viimeisteltävä ennen uusia uudistuksia. Yhteistä talletussuojaa ei pidä ajaa ennen kuin Euroopan kriisipankkien riskejä on selvästi vähennetty.”kirjoittaa virtuaalisen bitcoinin markkinan villiintymisestä.”Bitcoinin arvo on 15-kertaistunut tänä vuonna. Tällainen arvonnousu ei ole terveellä pohjalla.””Bitcoinien arvoa ei takaa mikään valtio. Se on markkinoilla syntynyt tietokoneraha. Suuret voitot houkuttelevat nyt ihmisiä. Periaatteessa 10 000 euron sijoitus bitcoineihin viime tammikuussa on nyt 160 000 euron arvoinen. Tällainen satumainen voitto houkuttelee. Mutta se on totta vasta, jos bitcoinit myy.””Bitcoin-markkinoiden arvo on nyt yli 200 miljardia euroa. Se on edelleen suhteellisen pieni markkina, mutta silti bitcoin-markkinan romahdus voi aiheuttaa paniikin myös normaaleilla osake- ja sijoitusmarkkinoilla.””Bitcoin on kuin ketjukirje, jossa alkuvaiheen sijoittajat tekevät suuret voitot ja loppuvaiheessa mukaan tulevat maksavat ne suurina tappioina. Bitcoinien markkina on sellainen, että toivottavasti kovin moni suomalainen ei sinne näinä päivinä rahojaan laita. Ja jos laittaa, voittojen lisäksi pitää olla valmis tappioihin.”pitää hämmentävänä bitcoinien rajuja hintavaihteluja sekä sitä, että bitcoinien hinta voi vaihdella kauppapaikkojen välillä valtavasti.”Toistaiseksi näyttää, että virtuaali­valuutat ovat vain perehtyneimmille osa arkea ja heillekin lähinnä sijoitus. Ne eivät ainakaan aivan lähiaikoina kykene korvaamaan tavanomaisia keskuspankkivaluuttoja kuten euroja ja dollareita.”