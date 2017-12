Päivän lehti 12.12.2017

Iso muutos – tohtorit kelpaavat nyt yrityksille

Kolme näkökulmaa tohtoreista yrityksissä

”Omassa yrityksessäni 160 työntekijästä kaksi on tohtoreita, minä toinen heistä. Kollegatohtorini ei ole nykyisessä tehtävässään tieteentekijä, vaan vastuussa hyvin tärkeästä asiasta eli yrityksen riskien hallinnasta. Olen siis yrityksemme ainoa ”tieteenharjoittajatohtori” nimikkeeltäni tutkimusjohtaja. Roolikseni on sovittu toimia yhtiön ”tiedelähettiläänä”. Tämä sisältää tieteelliseen tutkimukseen osallistumisen yhdessä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, henkivakuutusalaa koskevan luennoinnin eri tahoilla, erilaiset arviointitehtävät ja työtovereiden mentoroinnin ja perehdyttämisen. En ole aivan puhtaasti tiedemies, sillä työhöni kuuluu myös jonkin verran uuden liiketoiminnan kehittämistyötä yhtiössämme.” Raimo Voutilainenhttps://www.hs.fi/haku/?query=raimo+voutilainen, tutkimusjohtaja, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy

”Perinteisesti kaupan alan yritysten yhteistyö yliopistojen kanssa on ollut verraten vähäistä. Myös tohtorien työllistyminen ja määrä alalla on verraten pientä. Joissain organisaatioissa väitöskirjan on voinut aistia olleen jopa rasite. Tähän on onneksi näköpiirissä muutoksia, ainakin Keskolla. Olen ilokseni huomannut Keskollakin olevan tohtoreita kasvavassa määrin. Hieno avaus tohtorien työllistämisen saralla on kesällä alkanut Podoco-ohjelma, jonka puitteissa K Digital -yksikössä aloitti hiljattain väitellyt tohtori. Podoco-ohjelman mallissa tohtori tulee yritykseen töihin ensin vuodeksi säätiön tukemana tutkijana. Tänä aikana tutkija syventyy valittuun aiheeseen yrityksen toimintakentässä. Toisen vuoden ajan tutkija jalkauttaa tutkimustensa tuloksia organisaation palkattuna työntekijänä.” Arhi Kivilahtihttps://www.hs.fi/haku/?query=arhi+kivilahti, Kesko päivittäistavarakauppa, kehitysjohtaja, digitaaliset palvelut

”Emme hae erityisesti tohtoreita, kun rekrytoimme. Valtaosa työntekijöistämme toimii tehtailla tehtävissä, joissa tohtorinkoulutuksesta ei ole erityistä hyötyä. Toisaalta tietyissä tehtävissä vaaditaan analyyttisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, ja tällöin tohtoriopinnoissa saaduista taidoista voi olla etua. Liiketoiminnan kehittämisen osastolla henkilöistä puolella on tällä hetkellä tohtorintutkinto. Tämä on kuitenkin enemmän sattumaa kuin tietoinen valinta. Jos tohtoreita halutaan enemmän teollisuuden palvelukseen, on moniosaamisen korostaminen tarpeen. Tämä varmasti vaihtelee toimialoittain, mutta esimerkiksi ympäristöasioiden tuntemus, juridiikka tai liiketoimintaosaaminen yhdistettynä tiettyyn alaa tukevaan tekniseen osaamiseen on kannaltamme kiinnostavampaa kuin pelkkä syväosaaminen kapealta sektorilta.” Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarnhttps://www.hs.fi/haku/?query=niklas+von+weymarn, Metsä Group