Espoo selvittää, istuuko länsimetroyhtiön hallituksessa vääriä ihmisiä – Virkamiesten asema hallituksissa saattaa muuttua muuallakin, mikäli jääviysepäilyjä löytyy

Päivän lehti 12.12.2017

Espoo selvittää, istuuko länsimetroyhtiön hallituksessa vääriä ihmisiä – Virkamiesten asema hallituksissa saat

Maanantaina

Guzenina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Asia on

Länsimetro