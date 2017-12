Päivän lehti 12.12.2017

Kymmenen kuukauden ikäinen lapsi kuoli kolarissa Uudessa­kaarlepyyssä – vauvan vanhempaa epäillään törkeästä k

Uudenkaarlepyyn kunnassa tapahtuneessa kolmen henkilöauton liikenneonnettomuudessa on kuollut kymmenen kuukauden ikäinen lapsi.Autoa kuljettanutta lapsen vanhempaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Poliisi tiedotti rikosnimikkeistä iltapäivällä.tapahtui aamuseitsemältä valtatie kahdeksalla.Turman apahtumapaikka on poliisin mukaan muutama sataa metriä Monåntien risteyksestä etelään.Poliisin mukaan lapsi oli autossa, joka oli tullut pohjoisesta kohti Vaasaa. Auto lähti ohittamaan edellä ajavaa henkilöautoa ja törmäsi vastaantulevaan autoon.Tapahtumapaikalla on ohituskielto, joka on merkitty keltaisella sulkuviivalla.Kolmas, Vaasasta tullut auto törmäsi vielä kahteen ensimmäiseen kolariautoon.Lapsen vanhemmat vietiin turman jälkeen hoidettavaksi Vaasan keskussairaalaan. Perhe on kotoisin Pedersören kunnasta.Myös toista autoa kuljettanut mies vietiin hoidettavaksi sairaalaan. Kolmannen auton kuljettaja ei loukkaantunut.arvioi, että lapsi oli ollut äitinsä kanssa onnettomuusauton takapenkillä.Aiemmin poliisi tiedotti, että autossa ei ollut lasten turvaistuinta. Poliisi kertoi myöhemmin aamupäivällä, että lapsi oli kuitenkin kiinnitettynä turvakaukaloon ja pysyi törmäyksessä sen sisällä kaukalon turvavöiden ansiosta.Poliisi ei vielä tiedä, oliko itse turvakaukalo kiinnitetty mihinkään.Tie oli onnettomuuspaikalla liukas.