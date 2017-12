Tuloksia, tv-urheilua ja rahapelejä

Päivän lehti 12.12.2017

Golf

Jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Pikaluistelu

Salibandy

Tv-urheilua

Rahapelejä

, Etelä-Afrikka: Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu:Lopputulokset 4/4 kierroksen jälkeen:264 lyöntiä (23 lyöntiä alle par-tuloksen): Shubhankar Sharma Intia (69+61+65+69)267 (–20): Erik Van Rooyen Etelä-Afrikka (64+67+70+66)270 (–17): Tapio Pulkkanen Suomi (65+64+73+68) ja Shaun Norris Etelä-Afrikka (69+68+68+65)276 (–11): Mikko Korhonen Suomi (66+65+75+70) jaettu 13. sija.286 (–1): Oliver Lindell Suomi (66+72+73+75) jaettu 69. sija.liiga sunnuntaina:Sociedad–Malaga 0–2, Betis–Atletico Madrid 0–1, Levante–Bilbao 1–2, Villarreal–Barcelona 0–2.Toronto–Edmonton 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)Chicago–Arizona 3–1 (0–0, 0–0, 3–1)St. Louis–Buffalo ja. 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 1–0)San Jose–Minnesota ja. 3–4 (0–2, 1–1, 2–0, 0–1)M: Mikael Granlund 0+2.pistepörssin kärki: 1) Steven Stamkos Tampa Bay 29 ottelua, 12 maalia + 30 syöttöä=42 pistettä, plusmiinus +10, 2) Nikita Kutsherov Tampa Bay 29, 20+21=41, +7, 3) Anze Kopitar Los Angeles 31, 16+22=38, +16, 4) Blake Wheeler Winnipeg 30, 8+30=38, +6, 5) Brayden Schenn St. Louis 31, 16+21=37, +25.Suomalaispelaajat: 1) Aleksander Barkov Florida 28, 10+17=27, +2, 2) Patrik Laine Winnipeg 30, 15+11=26, 0, 3) Mikko Rantanen Colorado 28, 9+15=24, –5, 4) Teuvo Teraväinen Carolina 28, 8+16=24, –1, 5) Sebastian Aho Carolina 28, 7+14=21, –3, 6) Erik Haula Vegas Golden Knights 25, 11+8=19, –2, 7) Mikael Granlund Minnesota 24, 6+13=19, –3, 8) Valtteri Filppula Philadelphia 29, 7+8=15, –1, 9) Mikko Koivu Minnesota 29, 4+11=15, –5, 10) Olli Määttä Pittsburgh 31, 2+11=13, –2,Suomalaismaalivahdit: 1) Pekka Rinne Nashville 92,6, 2,40, 2) Antti Raanta Arizona 91,9, 2,67, 3) Tuukka Rask Boston 91,2, 2,4.Metallurg Mg–Jokerit vl. 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0)Jokerit: John Norman 1+0, Karri Rämö 24/25 torjuntaa.Avtomobilist–Jugra Hanti–Mansijsk vl. 3–4, Lada–Avangard 0–5, Ak Bars–Dinamo Msk 6–2, Dinamo Mn–Slovan 3–1, HK Sotshi–Spartak 3–1, TsSKA–Barys 4–1, Traktor–Sibir 3–4, Riian Dinamo–Vitjaz 4–2 R: Anssi Salmela 0+1, V: Matias Myttynen 1+0.Sacramento–Toronto 87–102, Detroit–Boston 81–91, Indiana–Denver 126–116, Minnesota–Dallas 97–92, New Orleans–Philadelphia 131–124, New York–Atlanta 111–107.Lohkotilanteet (voitot–tappiot):Itälohko: 1) Boston 23 voittoa–5 tappiota, 2) Toronto 17–7, 3) Cleveland 19–8, 4) Milwaukee 15–10, 5) Indiana 16–11, 6) Washington ja Detroit 14–12, 8) New York ja Philadelphia 13–13, 10) Miami 12–13, 11) Brooklyn 10–15, 12) Orlando 11–17, 13) Charlotte 9–16, 14) Atlanta 6–20, 15) Chicago 5–20.Länsilohko: 1) Houston 20–4, 2) Golden State 21–6, 3) San Antonio 19–8, 4) Minnesota 16–11, 5) Denver 14–12, 6) Portland 13–12, 7) New Orleans 14–13, 8) Utah 13–14, 9) Oklahoma City 12–13, 10) L.A. Lakers 10–15, 11) L.A. Clippers 9–15, 12) Phoenix 9–19, 13) Sacramento ja Memphis 8–18, 15) Dallas 7–20.Huhtikuussa päättyvän runkosarjan (82 ottelua/joukkue) jälkeen kahdeksan parasta kummastakin lohkosta pudotuspeleihin.Maailmancupin kauden 4/6 kilpailut:Miehet 1000 metriä: 1) Denis Juskov Venäjä 1.06,92, 2) Koen Verweij Hollanti 1.06,94, 3) Pavel Kulizhnikov Venäjä 1.06,96, 6) Mika Poutala Suomi 1.07,28.B-ryhmä: ...13) Pekka Koskela Suomi 1.09,03.Naiset, 1000 metriä:B-ryhmä: ...18) Elina Risku 1.18,52.Maailmancup jatkuu 19.–21. tammikuuta Saksassa.Classic13121099–4925Nokian KrP14932110–9421Happee1491484–6819EräViikingit1390497–6818SPV1373392–8117TPS1472566–7116Oilers1372471–7816Indians1361679–7913SB Welhot1360780–8212OLS1260654–6512LASB1250758–6310Koovee1432963–828Steelers1331967–1047SalBa13301056–92619.00 Ravit: Toto5, Turku21.00 CHL: Zürich-Liberec18.30 CHL: Brno-JYP19.30 CHL: Växjö-Bern14.45 ja 22.45 Snooker: Scottish Open20.45 Snooker: Scottish Open22.00 Valioliiga: Huddersfield-Chelsea18.45 Nyrkkeily: Tatli-Patera03.05 NHL: Minnesota-Calgary02.05 NHL: Washington-Colorado02.05 NHL: Columbus-Edmonton05.05 NHL: Vegas-Carolina02.05 NHL: Philadelphia-Toronto05.05 NHL: Vegas-CarolinaPäiväarvonta (11.12.): 1, 2, 3, 4, 11, 14, 21, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 42, 45, 58, 60, 64, 66, 70, Kunkkunumero: 30Ilta-arvonta (11:12.): 4, 9, 15, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 57, 59, 62, 67, Kunkkunumero: 27