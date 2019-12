Päivän lehti 12.12.2019

Ukrainalla on nyt hentoa toivoa liennytyksestä

Turun Sanomat arvioi, että Itä-Ukrainan kriisissä on merkkejä suojasäästä. ”Itä-Ukrainassa on ollut aavistuksen rauhallisempaa kuin vielä keväällä.” ”Normandia-työryhmä on valmistellut uutta huipputapaamista pitkin syksyä.