Tuo kesä -dokumentti vilauttaa dokumentti­klassikko Grey Gardensin taustoja – Elokuvan materiaalit olivat kado

Amerikka kiinnostaa ruotsalaista dokumenttiohjaajaa Göran Hugo Olssonia. Aiemmin hän on tehnyt maan mustasta väestöstä elokuvat Am I Black Enough for You (2009) ja The Black Power Mixtape 1967–1975 (2011). Tuo kesä (2017) katsoo Amerikkaa päinvastaisesta näkökulmasta.