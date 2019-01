Päivän lehti 13.1.2019

Onko kehitysusko tullut tiensä päähän, kysyy Pekka Vahvanen provokatiivisessa radiosarjassaan

Huominen on huonompi on aika provokatiivinen otsikko radiosarjalle. Provokatiivinen on myös sarjan toimittajan Pekka Vahvasen tuoreen kirjan nimi Kone kaikkivaltias – kuinka digitalisaatio tuhoaa kaiken meille arvokkaan. Molemmista paljastuu Vahvasen oma asenne.