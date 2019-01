Päivän lehti 13.1.2019

Akun Tehdas on Eppu Normaali Oy:n aputoiminimi

Perjantaina 11. tammikuuta sivulla A 30 kerrottiin, että Tuotantoyhtiö Legendan takaa löytyy rock-yhtye Eppu Normaalin yhtiö Akun Tehdas, jonka toimitusjohtaja on Aku Syrjä. Akun Tehdas on Eppu Normaali Oy:n aputoiminimi, ja Syrjä on Eppu Normaali Oy:n toimitusjohtaja.