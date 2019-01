Päivän lehti 13.1.2019

Puolustusvoimien on aika päivittää tapansa

Savon Sanomien mielestä Puolustusvoimien on aika muuttaa tapojaan. ”Maailma on muuttunut, sori siitä. Noin voi nyt aiheellisesti todeta Puolustusvoimille, joka on joutunut komentajaansa myöten keskelle hyvin poikkeuksellista kohua.