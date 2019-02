Päivän lehti 13.2.2019

Korkeat paperipinot eivät kuulu nykyaikaan

Näkymät eduskunnan valiokuntien kokoushuoneista ovat järkyttävää katsottavaa. Jokaisen jäsenen edessä on tuhansia sivuja materiaalia korkeina pinoina. Jos näin halutaan osoittaa kansalaisille, että edustajilla on paljon vastuullista työtä, ainakin meihin vaikutus on päinvastainen.