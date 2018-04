Päivän lehti 13.4.2018

Tarina Sohon pornokuninkaasta on valitettavan ennustettava

Rakkauden katse ★★★ The Look of Love, Britannia 2013 Teema klo 21.00 ja Yle Areena (K16) Juuri näitä elokuvia on nyt #metoo-aikana tuskaisinta katsoa, mutta tässä tapauksessa se ei ole pelkästään ohjaajan vaan myös itse aiheen vika.