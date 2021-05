Main ContentPlaceholder

Päivän lehti 13.5.2021 | Venäjä

Venäjällä oikeakielisyys on arvossaan, joten sadattuhannet testaavat osaamistaan vuosittain ”totaalisessa sanelussa”

Venäjällä on näkyviä kiistoja kielestä, joka on tärkeä keino erottautua ja osoittaa oppineisuus. Tutkijan mukaan Vladimir Putin on harkinnut tarkkaan, millaista kieltä käyttää.

Toimittaja Vladimir Pozner luki tämän vuoden tekstiä suuressa Totalnyi diktant -sanelutapahtumassa Talouskorkeakoulun salissa Moskovan keskustassa.­

Moskova Kaksitellen ja kolmitellen heitä verkalleen astelee Talouskorkeakoulun ovesta sisään Moskovan keskustassa, välistä useampikin yhdessä joukossa. Aurinkoinen kevätlauantai on iso päivä, josta sadattuhannet venäläiset ovat valmiita viettämään osan sisällä. He haluavat testata oikeinkirjoituksensa tasoa vuotuisessa sanelutapahtumassa, jolla on komea nimi Totalnyi diktant eli Totaalinen sanelu.