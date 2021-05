Yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskusteli tilanteesta Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa.

Yli sata ihmistä on kuollut torstai-iltaan mennessä Israelin ja Gazan aseellisten ryhmien välisissä väkivaltaisuuksissa. Gazan terveysministeriön mukaan alueella on kuollut yli sata palestiinalaista sen jälkeen, kun ilmaiskut alkoivat maanantai-iltana. Israelissa on kuollut seitsemän ihmistä.