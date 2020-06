Päivän lehti 13.6.2020

Lauantain tv-elokuvia

Batman v Superman – Dawn of Justice ★★★ (USA 2016) Lepakkomies (Ben Affleck) ja Teräsmies (Henry Cavill) ottavat toisistaan mittaa. Zack Snyderin DC Comics -sarjakuvafilmatisointi on turhan totinen. (K12) Sub klo 21.00 Veljeni vartija ★ (Suomi 2017) JP Siili tekaisi raplaulaja Cheekin elämäkerran.