Päivän lehti 13.7.2019

Valosaasteeton taivas on matkailuvaltti

Dark sky on käsite, joka merkitsee taivaankantta ilman keinovalosaastetta. Tummalla taivaalla voi ihailla Linnunratamme tähtiä, tähdenlentoja sekä tähtisumua – se on myös osa luonnon monimuotoisuutta. Euroopassa valosaasteesta vapaita alueita on harvassa.