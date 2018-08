Päivän lehti 13.8.2018

Laadukas varhaiskasvatus on vain puhetta

Lapsemme on ollut hoidossa pääkaupunkiseudulla ruotsinkielisessä päiväkodissa. Pätevistä lastenhoitajista on jatkuva pula ja henkilökunnan vaihtuvuus on suurta. Runsaan kahden vuoden aikana 6–7 työntekijän yksikössä on työskennellyt 15 henkilöä. Lapsemme omahoitaja vaihtui joka vuosi.