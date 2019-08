Päivän lehti 13.8.2019

Äijäjoogaa lempeästi

Joogaryhmissä osallistujien valtaosa on tyypillisesti naisia, mutta myös pelkästään miehille tarkoitettuja ryhmiä löytyy. Äijäjooga on suunnattu kaikenkuntoisille ja -ikäisille miehille. Sen tarkoitus on ohjata äijiä huolehtimaan kehostaan lempeästi ilman rääkkäystä.