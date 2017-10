Päivän lehti 13.10.2017

Miksi vaatteet pienenevät pesussa?

tehdään usein luonnonmateriaaleista, kuten puuvillasta tai villasta. Puuvilla ja villa muodostuvat kuiduista, jotka ovat luonnostaan kiharia.Vaatetta valmistaessa nämä kuidut suoristetaan. Vaatteen suoriin kuituihin jää muisto niiden kiharasta muodosta.Pesu liian kuumassa vedessä voi kumota suoristuksen ja palauttaa kuidut niiden vanhaan, kiharaan muotoon. Samalla vaate kutistuu.Voit kokeilla ilmiötä kiharretulla lahjanarulla. Suorista kihara varovaisesti vetämällä ja mittaa viivoittimella, kuinka monta senttimetriä suoristettu kihara on pitkä.Anna narun sitten palautua takaisin kiharaan. Mittaa seuraavaksi narun pituus uudestaan päästä päähän ilman, että suoristat kiharaa. Mitattu matka on lyhyempi kiharassa kuin suorassa muodossa.Vaate ei kutistu, jos se on puuvillan tai villan sijasta tehty keinotekoisista kuiduista. Ne suunnitellaan alunperinkin suoriksi.Siksi ne eivät kiharru kuumennettaessa.